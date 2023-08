Sorteggio Gironi Champions League 2023-24: Tutto Quello che Devi Sapere!

Cresce l’attesa per il sorteggio dei gironi della Champions League 2023. Scopri le date, le regole, il calendario e quali squadre italiane sono in lizza per il titolo europeo.

La Champions League è quasi alle porte, e la tensione è palpabile in vista del sorteggio dei gironi, programmato per domani alle ore 18. Napoli, Lazio, Inter e Milan sono tra le squadre che attendono ansiosamente di scoprire chi affronteranno in questa prestigiosa competizione. E non sono le uniche: anche i tifosi sono sul chi va là, soprattutto dopo l’annuncio delle squadre che parteciperanno ai play-off.

Sorteggi Champions League: il Regolamento

La fase a gironi della Champions League vedrà 32 squadre divise in quattro fasce. La prima fascia sarà composta dai detentori del titolo, dalla squadra vincitrice della Europa League e dai campioni di sei diversi campionati nazionali. Le altre fasce saranno determinate in base al ranking UEFA per club. Importante notare che non ci saranno scontri tra squadre della stessa federazione calcistica, quindi dimenticatevi di vedere un Napoli-Inter o un Milan-Lazio in questa fase.

Le Squadre Divise per Fasce

PRIMA FASCIA: Benfica, Barcellona, Bayern Monaco, Feyenoord, Manchester City, Napoli, Psg, Siviglia

Benfica, Barcellona, Bayern Monaco, Feyenoord, Manchester City, Napoli, Psg, Siviglia SECONDA FASCIA: Atletico Madrid, Arsenal, Borussia Dortmund, Inter, Lipsia, Manchester United, Porto, Real Madrid

Atletico Madrid, Arsenal, Borussia Dortmund, Inter, Lipsia, Manchester United, Porto, Real Madrid TERZA FASCIA: Lazio, Milan, Salisburgo, Shakhtar Donetsk, Sporting Braga, Stella Rossa

Lazio, Milan, Salisburgo, Shakhtar Donetsk, Sporting Braga, Stella Rossa QUARTA FASCIA: Galatasaray, Lens, Newcastle, Real Sociedad, Union Berlino

Galatasaray, Lens, Newcastle, Real Sociedad, Union Berlino DA ASSEGNARE: Celtic Glasgow (3 o 4) più le 3 in arrivo dal playoff.

Dopo i play-off, verranno assegnati gli ultimi posti, incluso quello del Celtic Glasgow che potrebbe finire in terza o quarta fascia.

Date da Ricordare

1 giornata: 19/20 settembre 2023

2 giornata: 3/4 ottobre 2023

3 giornata: 24/25 ottobre 2023

4 giornata: 7/8 novembre 2023

5 giornata: 28/29 novembre 2023

6 giornata: 12/13 dicembre 2023

E per gli Amanti del Merchandising…

Adidas ha presentato il nuovo pallone ufficiale per la Champions League e la Women Champions League. Un altro elemento che contribuisce ad aumentare l’entusiasmo intorno alla competizione più prestigiosa a livello di club.

E ora, non resta che attendere il sorteggio per vedere come si svilupperà questo nuovo capitolo della Champions League. Restate sintonizzati per tutti gli aggiornamenti!