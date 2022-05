Il Napoli a cena con De Laurentiis e Spalletti: Il presidente ha parlato alla squadra

Per il Napoli torna il rito settimanale, la squadra a cena con il presidente De Laurentiis e l’allenatore Luciano Spalletti.

Aurelio De Laurentiis nonostante la matematica qualificazione in Champions League non ammette cali di concentrazione. Il patron ha confermato il solito ritiro settimanale. Nel centro Tecnico di Castel Volturno, il patron ha parlato alla squadra chiedendo il massimo impegno per le ultime partite, come riporta l’edizione odierna del quotidiano il Mattino:

“È sempre lui al centro del Napoli. Aurelio De Laurentiis continua ad essere l’ombelico del mondo azzurro. Anche adesso che l’obiettivo scudetto è andato e il posto Champions è bello che assicurato, il patron continua a volersi tenere stretto la sua squadra. La cena settimanale con gli azzurri, quindi, rimane un rito confermato. È per questo che anche ieri si è ritrovato con tutti (squadra, staff e dirigenti) in quello che è diventato il covo del Napoli: l’hotel Serapide. È stata l’occasione per ribadire a tutto il gruppo l’importanza di questa fine di campionato. Perché nonostante il terzo posto sia oramai in cassaforte, sarà importante onorare i prossimi due impegni”.

Il Mattino aggiunge: “Anche ieri, quindi, il patron ha parlato alla squadra del valore delle sfide, l’importanza del gruppo e la necessità di dare sempre il massimo. Poi si parlerà di futuro. Dopo. Ovvero solo alla fine di questa stagione. La carica che ha trasmesso in questo finale di campionato è stata quella necessaria per l’ultimo scatto, e l’idea è quella di continuare con questa linea per chiudere in bellezza”.