Serie A 2024/25: Napoli fanalino di coda per variazione del valore delle rose

Il Napoli subisce il calo più marcato, mentre Inter e Juventus brillano con significativi aumenti: sorpresa neo-promosse.

Con l’avvio della nuova stagione calcistica, è tempo di analizzare le variazioni nei valori delle rose delle squadre di Serie A. Un confronto tra il valore delle rose al termine della sessione di mercato estiva e quello dello stesso periodo dell’anno scorso rivela interessanti cambiamenti e qualche sorpresa.

Napoli in Difficoltà: Il Peggior Differenziale

Il Napoli è il club che ha registrato il maggiore calo nel valore della rosa rispetto alla scorsa stagione. Con un saldo negativo di ben 171 milioni di euro, la squadra partenopea si colloca all’ultimo posto della graduatoria. Questo significativo deprezzamento è il risultato di una serie di fattori: la riduzione del numero di calciatori in rosa (4 giocatori in meno) e una stagione scorsa deludente che ha influito negativamente sul valore dei calciatori più importanti. La situazione potrebbe mettere in discussione le aspettative per il club di Aurelio De Laurentiis e smentire i recenti rumors su una possibile cessione.

Inter e Juventus: Le Grandi Vincitrici

In netto contrasto con il Napoli, l’Inter ha visto un notevole incremento nel valore della propria rosa. Grazie alla vittoria del titolo e alla valorizzazione dei giocatori protagonisti di una stagione straordinaria, il valore della rosa nerazzurra è aumentato di quasi 160 milioni di euro (+31,20%). Allo stesso modo, la Juventus, pur avendo ridotto il numero di giocatori in rosa, ha visto un apprezzamento di ben 145 milioni di euro (+33,30%), dimostrando un eccellente lavoro di valorizzazione e gestione.

Lazio e Milan: Tra Alti e Bassi

Anche la Lazio ha subito un deprezzamento significativo, registrando una riduzione di circa 70 milioni di euro (-23,9%) nonostante l’aggiunta di 6 nuovi giocatori. Tuttavia, il Milan ha ottenuto risultati positivi, con un incremento di 65 milioni di euro (+12,20%) nonostante il numero di calciatori sia diminuito di 9 unità. Questo riflette una strategia di ottimizzazione e valorizzazione dei giocatori rimanenti.

Atalanta e Genoa: Eccellenti Prestazioni

L’Atalanta, con una rosa ridotta di 3 giocatori, ha visto un incremento di quasi 92 milioni di euro (+27,50%), mentre il Genoa, nonostante la riduzione di 4 elementi in rosa, ha registrato un saldo positivo di 22 milioni di euro (+19,90%). Questi dati evidenziano un’efficace gestione delle risorse e una valorizzazione positiva del capitale umano.

Le Neo-Promosse: Una Ventata di Freschezza

Tra le neo-promosse, il Como ha stupito con un incremento eccezionale di circa 75 milioni di euro (+242,80%), seguito dal Parma con un saldo positivo di circa 55 milioni di euro (+110,50%) e il Venezia, che, con 5 nuovi elementi, ha visto un incremento di circa 27 milioni di euro (+89,30%).

In generale, il campionato di Serie A ha visto un apprezzamento totale di circa 450 milioni di euro, traducibile in un incremento percentuale del +10,10%. Nonostante una leggera riduzione nel numero totale dei calciatori rispetto all’anno scorso, il valore complessivo delle rose della Serie A è cresciuto, segno di un campionato sempre più competitivo e valorizzato.