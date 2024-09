Napoli, crollo record: -171 milioni sul valore della rosa. Conte alla prova del rilancio

Serie A 2024/25: gli azzurri precipitano all’ultimo posto per variazione patrimoniale. Conte chiamato al miracolo

Il Napoli apre la stagione 2024/25 con un record che fa gelare il sangue: -171 milioni di euro sul valore della rosa. Un tonfo che relega gli azzurri all’ultimo posto in Serie A per variazione patrimoniale.

L’analisi di areanapoli.it dipinge un quadro preoccupante per il club di De Laurentiis. La delusione della scorsa stagione ha pesato come un macigno, trascinando a picco le quotazioni dei big. Il mercato, più in uscita che in entrata, ha fatto il resto: quattro elementi in meno rispetto all’anno scorso.

Mentre il Napoli arranca, Inter e Juventus spiccano il volo. I nerazzurri, forti dello scudetto, volano a +160 milioni. La Juventus non è da meno: +145 milioni, nonostante il dimagrimento della rosa.

Sorprese in positivo arrivano dalle neo-promosse. Il Como fa gridare al miracolo: +242,80%, un’impennata da 75 milioni. Parma e Venezia seguono a ruota, con incrementi a tre cifre.

Antonio Conte si trova così di fronte a una sfida titanica: rilanciare un gruppo che sulla carta parte in svantaggio. Il tecnico salentino dovrà trasformare questo gap in benzina per una rinascita inaspettata.

I rumors su una possibile cessione del club agitano ulteriormente le acque. De Laurentiis riuscirà a invertire la rotta o è l’inizio di una nuova era per il Napoli?

La Serie A 2024/25 si preannuncia come un banco di prova cruciale. Conte, De Laurentiis e i tifosi dovranno remare uniti per riportare il Napoli nell’olimpo del calcio italiano. La strada è in salita, ma la storia insegna: dalle crisi nascono le più grandi rivoluzioni.