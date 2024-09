De Laurentiis batte gli sceicchi: il Napoli nella top 10 dei club più spendaccioni

Con 149,5 milioni spesi, il Napoli di De Laurentiis supera il Tottenham, Arsenal e i ricchi club arabi. Solo il Chelsea fa meglio in Europa

Aurelio De Laurentiis si è trasformato nello sceicco d’Italia. Il Napoli ha chiuso il calciomercato estivo con una spesa record di 149,5 milioni di euro, piazzandosi all’ottavo posto nella classifica mondiale dei club più prodighi.

Una cifra da capogiro, distribuita su sei nuovi acquisti (escludendo Spinazzola, arrivato a parametro zero). Il patron azzurro ha superato colossi della Premier League come Tottenham, West Ham e Arsenal, ma anche i ricchi club arabi come Al-Ittihad e Al-Nassr, che solo un anno fa facevano tremare l’Europa con le loro offerte faraoniche.

In Italia, solo la Juventus di Giuntoli ha fatto meglio, con 165 milioni spesi. A livello europeo, il Chelsea mantiene lo scettro di re del mercato con 238,5 milioni, seguito a ruota dal sorprendente Brighton a quota 231.

Ma è nel saldo finale che il Napoli fa davvero paura: -138 milioni, secondo solo al Brighton (-183). Un passivo importante, soprattutto considerando i mancati introiti dalla Champions League.

De Laurentiis ha deciso di giocare la sua partita al tavolo dei grandi. Ora sta a Conte e alla squadra dimostrare che questi investimenti porteranno i frutti sperati. I tifosi del Napoli sognano in grande, ma il campo sarà l’unico giudice di questa rivoluzione azzurra.