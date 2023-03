Napoli: scatta l’allarme rosso, trattenere Kim sarà difficilissimo, lo vogliono 9 big

Kim Min-jae protagonista del calciomercato del Napoli: Bayern Monaco e Manchester City lo cercano insieme altre sette big del calcio europeo.

Il difensore sudcoreano è forse uno dei calciatori più richiesti dal Napoli, forse anche più di Osimhen e Kvaratskhelia. Anche perché i top club europei sentono la possibilità di prendere un giocatore di grandissimo livello, ma ad un prezzo ancora fattibile per le loro casse.

Infatti nel contratto di Kim c’è una clausola che è valida solo per un breve arco temporale, solo per l’estero, che permette al qualsiasi club di acquistarlo ad un prezzo variabile tra i 50 e gli 80 milioni di euro. Questo perché con la clausola il prezzo varia a seconda del fatturato che il club interessato.

Napoli: Kim stella del calciomercato del Napoli

Secondo quanto scrive Corriere dello Sport, ora c’è la fila per acquistare il difensore sudcoreano, ecco quanto si legge sul quotidiano sportivo: “Lo vogliono Manchester City, Manchester United, Arsenal, Chelsea, Newcastle, Real Madrid, Barça, Psg, Bayern Monaco. L’allarme è rosso e il Napoli valuta profili. Il preferito è sempre stato Djaló del Lille, ma a inizio mese ha rimediato la rottura del crociato anteriore destro e la storia s’è complicata. In Italia sono osservati Becao (Udinese), Schuurs (Torino) e Demiral (Atalanta), ma la lista del post-Koulibaly comprendeva anche Diallo (Psg, in prestito al Lipsia) e Lacroix (Wolfsburg)“.

I rumors di calciomercato del Napoli per Kim sono davvero tanti, ma l’obiettivo principale di De Laurentiis e Giuntoli è quello di prolungare il contratto del giocatore eliminando la clausola rescissoria.