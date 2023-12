Vivi Napoli-Cagliari in Serie A: formazioni, orario, TV/streaming. Dettagli su DAZN/Sky, analisi tattiche, aggiornamenti live.

La Serie A ci regala un altro emozionante confronto: Napoli contro Cagliari. In questo articolo, vi forniremo tutte le informazioni necessarie per non perdere un minuto di questa attesissima sfida. Scopriremo insieme le formazioni probabili, l’orario di inizio, e come poter seguire la partita in diretta TV e streaming.

Contesto Storico Napoli e Cagliari hanno una lunga storia di incontri in Serie A, con il Napoli che attualmente guida nelle statistiche di confronto diretti. Gli ultimi risultati delle squadre mostrano un Napoli in cerca di riscatto in campionato, mentre il Cagliari cerca di migliorare la propria posizione in classifica. Entrambe le squadre si presentano con ex giocatori e allenatori ora nelle file avversarie, aggiungendo un ulteriore livello di interesse alla partita.

Probabili Formazioni Il Napoli, guidato da Walter Mazzarri, dovrebbe schierarsi con un 4-3-3, puntando su Osimhen come centravanti. Il Cagliari di Claudio Ranieri potrebbe rispondere con un 4-3-1-2, con Lapadula o Petagna in attacco. Le formazioni mostrano un interessante mix di stile e talento che promette un incontro appassionante.

Ecco le probabili formazioni di Napoli e Cagliari:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Natan; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Nandez, Goldaniga, Dossena, Augello; Makoumbou, Prati, Jankto; Viola; Lapadula, Luvumbo.

Dettagli sulla Trasmissione La partita si svolgerà allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, con fischio d’inizio previsto per le 18:00 del 16 dicembre 2023. I fan potranno seguire l’evento in diretta esclusiva su DAZN, disponibile sia in streaming su dispositivi mobili e PC, sia su TV tramite app su smart TV e decoder. Gli abbonati Sky potranno anche sfruttare il canale Zona DAZN per una visione alternativa.

Copertura Aggiuntiva Oltre alla diretta TV e streaming, i fan potranno godersi la telecronaca di Pierluigi Pardo e il commento tecnico di Dario Marcolin su DAZN. Inoltre, per chi desidera un’esperienza più interattiva, Napolipiu.com offrirà una copertura testuale in diretta della partita, fornendo aggiornamenti minuto per minuto, analisi e descrizioni delle azioni salienti.

Napoli-Cagliari promette di essere un incontro avvincente, pieno di tattiche interessanti e sfide individuali da non perdere. Con varie opzioni di visione disponibili, ogni appassionato di calcio potrà godersi la partita nel modo che preferisce. Non perdete l’occasione di essere parte di questa emozionante giornata di Serie A.