Napoli-Cagliari: Probabili Formazioni, le scelte di Mazzarri e Ranieri

Napoli-Cagliari, le probabili formazioni. Le possibili scelte di Mazzirri e Ranieri in vista della sfida allo stadio Diego Armando Maradona.

La Serie A è pronta a vivere un altro emozionante capitolo con il match Napoli-Cagliari, in programma alle 18:00 allo stadio Maradona. Entrambe le squadre cercano punti preziosi per migliorare la propria posizione in classifica.

Probabili formazioni Napoli -Cagliari

Analisi del Napoli

.Walter Mazzarri è costretto a fare i conti con l’assenza di Elmas, vittima di un problema muscolare. Il focus sarà sulla conferma della formazione che ha già dato buoni risultati nelle ultime gare. In porta, Meret sembra una scelta scontata, con una linea difensiva composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, e Natan. Il centrocampo vedrà presumibilmente in campo Anguissa, Lobotka e forse Zielinski, mentre in attacco Osimhen sarà supportato da Politano e Kvaratskhelia.

Analisi del Cagliari

Claudio Ranieri si affida a un 4-3-3, con Scuffet tra i pali e una difesa formata da Nandez, Goldaniga, Dossena, e Augello. Il trio di centrocampo sarà composto da Makoumbou, Prati e Jankto. In attacco, Lapadula sembra essere la prima scelta, affiancato da Luvumbo e Oristanio. Rog, Capradossi e Shomurodov saranno assenti, mentre Pavoletti potrebbe essere una carta vincente a partita in corso.

Ecco le probabili formazioni di Napoli e Cagliari:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Natan; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Nandez, Goldaniga, Dossena, Augello; Makoumbou, Prati, Jankto; Viola; Lapadula, Luvumbo.