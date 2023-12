Una decisione controversa in Napoli-Cagliari ha visto l’annullamento del goal di Politano. Analizziamo l’azione e le ragioni dietro questa scelta arbitrale.

Nel finale di Napoli-Cagliari, Kvaratskhelia e Lobotka hanno orchestrato un’azione offensiva che ha portato Politano a segnare dal limite dell’area. Tuttavia, l’intervento di Dossena ha involontariamente assistito Politano, complicando la valutazione della posizione di Osimhen.

L’elemento chiave della decisione di Marcenaro è stato il presunto fuorigioco di Osimhen al momento del passaggio di Kvaratskhelia. Anche se Osimhen non ha toccato il pallone, il suo movimento verso il difensore ha influenzato l’azione, portando all’annullamento del goal.

Curiosamente, la decisione non è stata rivista sul campo dal VAR, consolidando la scelta iniziale dell’arbitro e alimentando ulteriori dibattiti sulla correttezza e l’interpretazione delle regole del fuorigioco.

Perplesso è rimasto anche Luca Marelli, moviolista di DAZN.

“Io ho molti dubbi sull’annullamento di questa rete, perché Osimhen è vero, è in fuorigioco, ma non partecipa mai all’azione. E soprattutto si trova lontano dal difensore. Non mi piace molto questa decisione: Dossena è molto lontano dall’azione, circa un metro, e non vedo in qualche modo quest’ultimo avrebbe potuto partecipare l’azione”.