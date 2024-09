Napoli, Buongiorno ha un conto aperto con la Juve: il retroscena

Alessandro Buongiorno, sabato pomeriggio, sfiderà la Juventus con il Napoli, la squadra che lo aveva corteggiato a lungo la scorsa estate.

Sabato pomeriggio, Alessandro Buongiorno scenderà in campo con il Napoli per affrontare la Juventus, una squadra che lo aveva cercato con insistenza nella scorsa finestra di mercato estiva. Il difensore, però, ha scelto di restare fedele alle sue radici granata e di non tradire il suo passato nel Torino.

Come riportato dal Corriere dello Sport, Buongiorno ha raccontato in conferenza stampa il suo rifiuto alla proposta della Juventus, spiegando che la decisione era radicata in valori di riconoscenza e appartenenza. “Mi sembrava in primis di tradire me stesso,” ha detto Buongiorno, evidenziando il suo legame con il club granata, dove è cresciuto fin da bambino.

Ora, con la maglia del Napoli, Buongiorno avrà una motivazione in più per dare il massimo contro i bianconeri. In sette precedenti contro la Juve, tutti vissuti con il Torino, non è mai riuscito a battere i rivali storici:

“In carriera Buongiorno non è mai riuscito a battere i bianconeri. Mai in sette sfide contro, tutte vissute con il Torino: tre giocate da titolare e fino al 90’, una vissuta per un minuto appena e due invece osservate dalla panchina. Bilancio: quattro sconfitte e tre pareggi (due raggiunti da protagonista in campo dal primo all’ultimo istante)“.

Sabato potrebbe essere l’occasione per rompere quel tabù e scrivere una nuova pagina della sua carriera.