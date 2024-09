Juve-Napoli: Conte cambia modulo, McTominay titolare! Ecco chi rischia

Antonio Conte potrebbe cambiare modulo per la sfida decisiva contro la Juventus, con McTominay pronto a rinforzare il centrocampo.

Dopo tre vittorie consecutive, il Napoli di Antonio Conte si prepara ad affrontare la Juventus allo Stadium nel big match di sabato alle 18:00. Conte, che tornerà a Torino da ex, sta valutando una mossa strategica per sorprendere i bianconeri di Thiago Motta. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’allenatore starebbe pensando a un cambio modulo per adattarsi alle caratteristiche della squadra avversaria.

Il tecnico potrebbe ripristinare il suo classico 3-5-2, sacrificando Politano per inserire dal primo minuto lo scozzese McTominay, così da rinforzare il centrocampo e dare maggiore sostegno a Lobotka e Anguissa. Un’altra ipotesi è quella di adottare un più offensivo 3-4-3, togliendo Mazzocchi per inserire McTominay, rendendo così il Napoli più compatto e capace di limitare le pericolose ripartenze della Juventus.

La sfida contro la squadra di Motta, nota per la sua aggressività e rapidità in fase di ripartenza, sembra essere l’occasione giusta per infoltire il centrocampo e garantire maggiore solidità tattica al Napoli.