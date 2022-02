Napoli, buone notizie per Di Lorenzo. Problemi per Malcuit

Giovanni Di Lorenzo sta bene, il terzino ha subito una botta alla testa durante Cagliari-Napoli. Problemi muscolari per Malcuit.

Giovanni Di Lorenzo è stato protagonista di uno scontro di gioco con Altare durante Cagliari-Napoli. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del quotidiano Il Mattino, arrivano buone notizie:

“Arrivano i primi responsi dell’infermeria dopo il match di Cagliari per il Napoli. Luciano Spalletti, però, sembra poter tirare un sospiro di sollievo per Giovanni Di Lorenzo: il terzino azzurro è stato sostituito nel primo tempo per un trauma alla testa, ma sta bene e non ha accusato nessun disturbo successivo. Andrà rivalutato nelle prossime ore ma non sembra essere a rischio per il match europeo di giovedi contro i catalani”.

PROBLEMI PER MALCUIT

“Brutte notizie per Kevin Malcuit: il terzino francese è stato sostituito nel finale di match per un risentimento al polpaccio destro, che andrà rivalutato nei prossimi giorni in vista degli impegni contro il Barcellona in Europa League e Lazio e Milan in campionato”.

Il recupero di Di Lorenzo è fondamentale per il Napoli di Spalletti. Gli azzurri affronteranno due gare difficilissime a distanza di pochi giorni.

Giovedì arriva il Barcellona al Maradona, per una gara da dentro o fuori. domenica gli azzurri sono attesi dalla Lazio dell’ex Sarri allo stadio Olimpico di roma