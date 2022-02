Napoli: infortuni per Malcuit e Di Lorenzo, il report ufficiale

Napoli il report sugli infortuni di Di Lorenzo e Malcuit, usciti dal campo durante la sfida con il Cagliari. Di Lorenzo ha dovuto abbandonare il campo al 27′ del primo tempo dopo un duro scontro con un avversario, che ha interessato la testa del giocatore. Il difensore italiano è stato sostituito proprio da Malcuit che a fine gara si è infortunato ed ha lasciato il posto a Zanoli.

Ecco il report della SSCN sugli infortuni di Malcuit e Di Lorenzo: “Kevin Malcuit è stato sostituito nel finale di Cagliari-Napoli per un risentimento al polpaccio destro.

Di Lorenzo, sostituito nel primo tempo per un trauma alla testa, sta bene e non ha accusato nessun disturbo successivo”.

Il problema degli infortuni in casa Napoli sta diventando sempre più grave. Spalletti a fine gara ne ha parlato, anche se non cerca un alibi è chiaro che tante assenze pesano. Ora Di Lorenzo potrà recuperare per la sfida con il Barcellona, mentre è difficile pensare che possa farcela Malcuit. Possibile che rientri anche Insigne per la gara di Europa League, mentre sarà complicato vedere Anguissa e Lobotka. Da verificare anche le condizioni di Osimhen e Fabian Ruiz che non sono al top della forma per problemi fisici.