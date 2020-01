Napoli-Barcellona, ecco tutte le quote dei bookmakers

Le quote dei bookmakers per Napoli-Barcellona, i gol potrebbero arrivare, e non pochi. Considerando che, l’attacco del Napoli è in grado di segnare a qualsiasi squadra al mondo.

Napoli-Barcellona, cosa dicono i bookmakers

L’urna di Nyon non è stata particolarmente clemente con il Napoli, che dovrà affrontare agli ottavi di finale di Champions League nientemeno che il Barcellona. Insomma, non si può certo dire che la squadra partenopea abbia fortuna con i sorteggi in questa competizione, visto che sicuramente un pizzico di fortuna in più non sarebbe guastata.

Se, da un lato, è vero che il Barcellona ha vissuto anche l’esonero del tecnico Valverde, d’altro canto bisogna sottolineare come continui pur sempre a fare risultato e sia comunque primo nella Liga, a pari punti con il Real Madrid a quota 43, nonostante un ruolino di marcia non proprio eccelso, visto che nelle ultime cinque partite in campionato i blaugrana ne hanno vinte due e pareggiate tre.

Il Napoli in fase calante? I bookmakers danno il Barcellona come favorito

Il problema principale, però, è che il Napoli sembra proprio una squadra in netta fase calante e in campionato sta soffrendo tantissimo, rimanendo invischiata nella lotta in mezzo alla classifica, distante ormai oltre 10 punti dalla zona Champions League, ma anche e soprattutto autrice di prestazioni veramente poco piacevoli anche da vedere.

Il primo scontro tra le due formazioni è in previsione il prossimo 25 febbraio, quando al San Paolo il Napoli si troverà di fronte il nuovo Barcellona di Setien. Tutti i bookmakers sono concordi nell’evidenziare come la squadra favorita sia quella spagnola, con la vittoria del Napoli che è quota oltre 3.50. Per scommettere, magari su pareggio, che ha una quota molto interessante e alta, più di 3.60 sulla maggior parte dei casinò online, bisognerebbe prima dare una bella occhiata ad una guida casino online, in modo tale da comprendere anche l’ampiezza e le tipologie di puntate e bonus che vengono garantiti e poi studiare alla perfezione la propria schedina. Un occhio di riguardo nella scelta della piattaforma su cui scommettere sulla Champions League va dato anche alla presenza del marchio AAMS, sinonimo di affidabilità e sicurezza del sito.

Molto interessante notare come ci sia un precedente piuttosto recente tra le due squadre, dal momento che i partenopei hanno sfidato il Barcellona ad agosto del 2019, in ben due amichevoli che sono state disputate in una tournée negli Stati Uniti. Non ci si può basare certamente su queste due partite per tirare le somme, ma in entrambe le occasioni il Napoli perse. Nel primo match, infatti, i blaugrana si imposero con il punteggio di 2-1, mentre nella seconda partita il Barcellona rifilò un netto 4-0 alla squadra allora allenata da Carlo Ancelotti.

Il nuovo Napoli di Gattuso

Ora il Napoli ha cambiato anche guida tecnica, eppure tutti i problemi che si erano palesati anche durante la gestione Ancelotti non sono miracolosamente scomparsi. È indubbiamente vero che l’ex centrocampista del Milan sta facendo di tutto pur di tirare fuori qualcosa da questa squadra, ma ormai sembra sempre di più un ciclo sul viale del tramonto.

A inizio stagione, quando le cose già non andavano benissimo in campionato, gli uomini di Ancelotti sembravano poter diventare quasi una squadra più da Champions, che sulla partita secca avrebbe potuto dar fastidio anche alle cosiddette grandi. Eppure, da quel momento, tale sensazione è rapidamente mutata, portando un po’ tutti a pensare che, contro il Barcellona, i partenopei difficilmente possano scamparla.

Ecco, quindi, che una quota interessante potrebbe diventare anche l’over 2.5, che viene quotato addirittura 2.22 da gran parte dei bookmakers. È pur sempre vero, però, che con i giocatori di qualità che ha il Barcellona e con una retroguardia azzurra in fase calante, i gol potrebbero arrivare, e non pochi. Considerando che, in ogni caso, l’attacco del Napoli è in grado di segnare a qualsiasi squadra al mondo.