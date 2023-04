Napoli arriva la marea azzurra: Ecco cosa stanno facendo i tifosi

Napoli, campionato e Champions League: l’onda azzurra arriva in pompa magna. Circa mille tifosi partenopei sono attesi a Lecce per sostenere la squadra.

Mille tifosi del Napoli a Lecce dove ritroveranno Marco Baroni, autore del gol che regalò il titolo nel 1990, aggiunge un tocco di emozione in più. Ma l’attenzione si sposta anche sulla vendita dei biglietti per il primo atto dei quarti di finale della Champions League, Milan-Napoli, in programma mercoledì alle 21 a San Siro. La prevendita, che inizierà alle 18 di oggi, prevede solo 3.700 biglietti disponibili per il settore ospiti, riservati inizialmente ai diecimila abbonati. L’acquisto di un biglietto per chi non è abbonato sembra essere un’impresa impossibile, considerando l’enorme richiesta. La partita si preannuncia come una gara di velocità e fortuna: vincerà il più veloce e fortunato.

Ma prima della Champions League c’è il campionato, con una partita fuori casa a Lecce, in programma domani alle 19. Anche se la squadra ospitante non sta attraversando un buon momento, il Napoli non potrà sottovalutarla. L’allenatore Marco Baroni, che segnò il gol decisivo per la vittoria del titolo nel 1990, aggiunge un elemento di incertezza alla partita.

L’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, sembra orientato a puntare sulla stessa formazione che ha affrontato il Milan, con pochi cambi previsti, tra cui l’inserimento di Lozano nel tridente e di Elmas nel centrocampo. Il recupero di Olivera è probabile, mentre Osimhen continua a seguire le terapie per recuperare in tempo per la Champions League.

Ma l’attenzione dei tifosi è tutta concentrata sulla vendita dei biglietti per la partita di mercoledì. La Fidelity card è un requisito essenziale per l’acquisto, e solo i fortunati abbonati avranno la possibilità di accaparrarsi uno dei pochi tagliandi disponibili. Al di fuori del settore ospiti, molti tifosi del Napoli hanno già acquistato i biglietti per altri settori dello stadio di San Siro, pronti a sostenere la squadra in questa importante partita di Champions League.