Napoli, ansia Lobotka

NAPOLI – Il Napoli tiene il fiato sospeso per Stanislav Lobotka. Come raccontato da Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il regista slovacco è uscito per infortunio all’inizio della ripresa della gara di Lecce, lasciando un vuoto pesante nella macchina perfetta disegnata da Antonio Conte. La diagnosi parla di distorsione alla caviglia destra, causata da un contrasto sfortunato con Karlsson. Le sue condizioni saranno rivalutate oggi, ma non è da escludere un recupero lampo già per la sfida di domenica al Maradona contro il Genoa.

Lobotka regista imprescindibile

Lobotka è il metronomo del Napoli, il cervello lucidissimo del centrocampo, capace – come sottolinea Mandarini sul Corriere dello Sport – di gestire con calma olimpica anche i palloni più complicati. A Lecce, fino al momento dell’infortunio, aveva già collezionato 44 passaggi completati con il 97,7% di precisione, vinto duelli e recuperato palloni. Il Napoli ha perso equilibrio dopo la sua uscita, e la sua eventuale assenza contro il Genoa sarebbe un colpo non da poco in una corsa scudetto così serrata.

Conte spera nel sì dello staff medico

Come accaduto già per Di Lorenzo e Anguissa prima della trasferta pugliese, anche per Lobotka si proverà il tutto per tutto. Il tecnico azzurro aspetta con cautela ma fiducia l’esito degli esami: se lo staff medico darà l’ok, Lobo è pronto a stringere i denti e tornare in regia. La sua presenza è considerata da Conte una priorità tattica e mentale, in un finale di stagione che richiede grande lucidità e leadership in campo.

Billy Gilmour pronto a subentrare

Nel caso in cui Lobotka dovesse dare forfait, Billy Gilmour si candida a raccoglierne l’eredità. Il giovane scozzese – che ha già mostrato personalità e qualità da veterano – ha dimostrato, come ricorda il Corriere dello Sport, di saper reggere la pressione della Serie A. Con la sua intensità e la capacità di giocare in verticale, Gilmour è stato prezioso anche al fianco dello stesso Lobotka nel girone di ritorno.

McTominay miglior giocatore di aprile

Nel reparto centrale continua anche la brillante stagione di Scott McTominay, nominato MVP del mese di aprile dall’Assocalciatori. I suoi 5 gol nelle sfide contro Empoli, Monza e Torino hanno permesso al Napoli di operare il sorpasso sull’Inter e alimentare il sogno scudetto. Un premio meritato, frutto di concretezza e leadership.