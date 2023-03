Napoli alla Coppa d’Africa Under 20: lo scouting segue tre giocatori – ecco chi sono

Il Napoli con alcuni membri del gruppo scouting sta seguendo la Coppa d’Africa Under 20, seguiti Alagie Saine, Papa Diop e Papa Diallo.

Cristiano Giuntoli ed il Napoli sono sempre molto attenti ai giovani, soprattutto quelli in rampa di lancio. La Coppa d’Africa Under 20 è sicuramente una delle fucine più importanti dove andare a cercare dei calciatori che stanno sbocciando ed hanno ancora un prezzo abbordabile. Il club azzurro sta monitorando attentamente alcuni di loro, per cercare di portarli in azzurro in futuro.

Coppa d’Africa Under 20: i giocatori monitorati dal Napoli

La competizione si sta svolgendo in Egitto e gli osservatori inviati da Giuntoli stanno prendendo informazioni e scrivendo relazioni per la SSCN. Secondo quanto scrive Il Mattino il Napoli in Coppa d’Africa sta seguendo con grande attenzione almeno tre giocatori e sono Alagie Saine, difensore centrale del Gambia che gioca in Danimarca, tra le fila dell’Horsens. Poi c’è Papa Diop centrocampista centrale del Senegal che gioca in Belgio nel Waregem. Ma anche Papa Diallo, senegalese esterno destro del Metz.

Nomi che sul calciomercato il Napoli continuerà a monitorare, anche perché il club azzurro vuole scovare nuovi talenti da inserire nelle proprie fila per aumentare ancora di più il tasso qualitativo della rosa.