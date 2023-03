De Laurentiis e Gravina all’Università Vanvitelli. Ecco quando e perché

De Laurentiis all’Università Vanvitelli per la presentazione della prima cattedra sul calcio e diritto. Presente anche Gravina

Aurelio De Laurentiis presenzierà all’inaugurazione della prima cattedra universitaria sul calcio e diritto in Italia. Il presidente del Napoli ha accettato l’invito dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli” per partecipare alla presentazione del corso in “Giuridicità delle regole del calcio”, nato grazie all’intuizione del prof. Guido Clemente di San Luca e del direttore prof. Raffaele Picaro. L’evento si svolgerà domani, lunedì 6 marzo alle 11, presso il Dipartimento di Giurisprudenza, ubicato in via Raffaele Perla a Santa Maria Capua Vetere.

Alla presentazione del Corso, oltre a De Laurentiis saranno presenti Gravina e Casini

Nel parterre universitario, il Magnifico Rettore dell’Università Giovanni Francesco Nicoletti accoglierà non solo De Laurentiis ma anche gli altri protagonisti della mattinata: Gabriele Gravina, presidente della F.I.G.C., e Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A nonché professore della Scuola IMT Alti Studi di Lucca. A seguire ci sarà spazio anche per Francesco Cardarelli dell’Università degli Studi di Roma “Foro Italico” e per Gennaro Carillo dell’Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa”.

Attraverso il corso dell’insegnamento “Giuridicità delle regole del calcio” saranno studiate le regole proprie del gioco del calcio, ragionando sul loro costituire norme giuridiche, sulle modalità della loro applicazione e sulla verifica della legittimità di questa (ruolo degli arbitri e del VAR). Inoltre, l’incontro costituirà occasione per discutere del volume “Calcio e diritto” di Guido Clemente di San Luca, professore universitario e grande tifoso del Napoli che spesso siede nelle trasmissioni televisive.