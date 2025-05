Napoli, 200 milioni sul mercato: da De Bruyne a Jonathan David, la rivoluzione è partita

Il Napoli prepara la stagione del ritorno in Champions League con 200 milioni di euro a disposizione per costruire una squadra all’altezza. Come riporta Il Mattino, il direttore sportivo Giovanni Manna è già al lavoro su più fronti, tra sogni internazionali, trattative avanzate e cessioni pesanti.

Sogno De Bruyne, pressing su Jonathan David

Il colpo più affascinante è ovviamente Kevin De Bruyne: il centrocampista belga, in scadenza con il Manchester City, chiede circa 10 milioni di euro netti a stagione. La trattativa è delicata e complessa, ma De Bruyne ha promesso al Napoli una risposta a breve. La questione della casa a Posillipo – trapelata nei giorni scorsi – è solo un dettaglio: il nodo vero è l’intesa economica.

Più concreta è invece la pista che porta a Jonathan David, in uscita dal Lille e in scadenza. L’attaccante canadese – come Osimhen, anche lui cresciuto nel club francese – arriverebbe a parametro zero, ma gli intermediari chiedono un sostanzioso bonus alla firma, unico ostacolo da superare per chiudere.

Difesa e centrocampo: Sudakov, Gutierrez e il colpo Marianucci

Dopo aver già acquistato Luca Marianucci dall’Empoli per 9 milioni, il Napoli punta forte su Georgiy Sudakov, regista dello Shakhtar Donetsk valutato circa 40 milioni. In fase avanzata anche l’operazione Miguel Gutierrez, terzino sinistro spagnolo che piace molto a Conte. La Juventus osserva infastidita.

Attesa anche per Paixao del Feyenoord: emissari del Napoli sono pronti a trattare dopo la gara col Cagliari. Gli olandesi chiedono 30 milioni.

Tra Serie A e Premier: Beukema, Orsolini, Ferguson e Kwior

In Serie A, Manna guarda con attenzione in casa Bologna: piacciono sia Riccardo Orsolini che Lewis Ferguson. In difesa, il nome ricorrente è quello di Jakub Kiwior dell’Arsenal, mentre Beukema piace ma costa tanto: 30 milioni, la cifra fissata da Sartori.

Capitolo cessioni: Anguissa saluta, nodo Meret e Osimhen verso l’addio

Frank Anguissa ha già fatto sapere di voler andare in Arabia Saudita, con i suoi agenti al lavoro per trovare l’accordo. Serve invece un incontro urgente con Pastorello, agente di Alex Meret, per definire il futuro del portiere: dentro o fuori. Il Napoli, nel frattempo, segue con interesse Milinkovic-Savic del Torino. Più difficile rivedere Caprile, in partenza.

Osimhen spinge per la Juve, ma De Laurentiis frena

Infine, la questione più delicata: Victor Osimhen. L’attaccante vorrebbe tornare da Giuntoli alla Juventus, ma De Laurentiis non intende rinforzare una diretta rivale. Il contratto in scadenza nel 2026, però, impone al Napoli di muoversi con cautela: nessuno vuole rivedere Osimhen a Dimaro il primo giorno di ritiro, con una situazione irrisolta.

Prestiti, riscatti e ritorni: chi va e chi resta

Tornano dai prestiti Cajuste e Lindstrom, ma Conte ha già fatto sapere di non volerli tenere. Al contrario, Natan resterà al Betis Siviglia, garantendo al Napoli un incasso di circa 9 milioni di euro.