Nainggolan: “Serate devastanti con Brozovic. Conte mi disse una cosa, gli rodeva il c…lo” -VIDEO

Radja Nainggolan ex centrocampista dell’Inter ricorda le notti con Brozovic e svela un retroscena sul tecnico del Napoli, Antonio Conte

Radja Nainggolan, attualmente svincolato, si è lasciato andare a confessioni piccanti in un’intervista a ‘Gurulandia – Il Podcast’, svelando retroscena su serate folli e rapporti con gli allenatori.

Il “Ninja” ha ricordato con nostalgia le notti brave con Marcelo Brozovic all’Inter:

“Non ci riconoscevamo a fine serata, questo ricordo. Uscivamo insieme ma a fine serata non ci riconoscevamo.”

Nainggolan ha poi parlato del suo rapporto con Antonio Conte, attuale tecnico del Napoli:

“Una persona correttissima perché è stato sempre diretto con me. All’Inter mi spiegò che avrei fatto il settimo centrocampista anche se non era detto che avrei potuto fare il primo un giorno.”

Ma la rivelazione più succosa riguarda un retroscena di mercato:

“Magari gli rodeva un po’ il c**o perché mi era venuto a contattarmi a Roma per portarmi al Chelsea e io ho rifiutato.”

Parlando degli allenatori che hanno segnato la sua carriera, Nainggolan ha riservato parole di grande stima per Luciano Spalletti:

“È stato l’allenatore migliore che ho avuto quando mi ha cambiato ruolo. Vedeva in me un trequartista non solo per le qualità ma anche per la pressione che mettevo sulla prima palla.”

Tra una risata e l’altra, Nainggolan ha anche ricordato il suo famigerato Capodanno a Roma:

“Fu il mio primo capodanno a casa, il peggiore di tutti. Decisi di stare dentro casa ed è successo quello che è successo. Ho fatto la diretta così, la mattina alle 9 mi sveglio e mi scrissero tutti dicendomi di togliere la storia ma ormai l’avevano già vista in tanti.”