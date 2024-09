Montervino: “Il terzo Scudetto col Napoli l’ho vinto nel 2007”

Francesco Montervino ricorda la storica promozione in Serie A: “Ho tatuato quella data, 10 giugno 2007. Per me vale il terzo Scudetto”

Francesco Montervino, ex capitano del Napoli, ha riacceso i ricordi della storica promozione in Serie A del 2007, paragonandola a uno Scudetto.

Ai microfoni di Radio Marte, Montervino ha dichiarato:

“Il 10 giugno 2007 vale uno Scudetto? Quel giorno l’ho tatuato sul corpo e rimane nella mente di tanti il terzo Scudetto.”

L’ex centrocampista azzurro ha poi aggiunto:

“Il mio terzo Scudetto è stato quello, non avendo avuto la possibilità di vincere il titolo di Serie A. Al rientro a Napoli abbiamo trovato tanta gente in piazza come non mai: quella festa è come se l’avessi vissuta due volte.”

Montervino ha sottolineato il valore emotivo di quella partita:

“Ho giocato anche in Coppa UEFA contro il Benfica o il Milan, o in Italia con Inter e Juve, che sono più importanti sulla carta, ma per me quella rimane la gara migliore, la più bella e sentita. Un ricordo intramontabile, indelebile.”

Per i tifosi del Napoli, quel 10 giugno 2007 resta una data storica. La squadra tornava in Serie A dopo anni di purgatorio, riaprendo un capitolo glorioso che avrebbe portato agli scudetti di Maradona e, più recentemente, di Spalletti.

Che ne pensate, tifosi azzurri? Concordate con Montervino nel considerare quella promozione alla stregua di uno Scudetto? In fondo, senza quel giorno, forse il Napoli non sarebbe la squadra che è oggi. E voi, dove eravate il 10 giugno 2007?