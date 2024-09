Adani esalta Di Lorenzo, Cassano critica: “Doveva andare via” – VIDEO

Dibattito acceso a “Viva el Futbol” sulla difesa del Napoli. Adani vede Di Lorenzo titolare, Cassano scettico su Buongiorno.

Il Napoli di Antonio Conte fa discutere, soprattutto per quanto riguarda la difesa. A “Viva el Futbol”, Daniele Adani e Antonio Cassano hanno espresso opinioni contrastanti su Giovanni Di Lorenzo e Alessandro Buongiorno.

Adani ha elogiato Di Lorenzo:

“Di Lorenzo rimane il compromesso giusto tra il braccetto moderno che va ad allargarsi sulla fascia per andare a prendere l’ala alle spalle del quinto e il terzo che è bravo nella costruzione in uscita. Ha anche una capacità di andare tra le linee e ad accompagnare la manovra. Ricordare il gol bellissimo contro il Bologna su assist di Kvara? Per me rimane ancora il titolare come terzo a destra”.

Cassano, invece, ha criticato la scelta di Di Lorenzo di rimanere a Napoli:

“Sul discorso titolarità non vedo molte alternative. Per me ha fatto un grande errore perché voleva andare via e doveva cambiare aria. Ha fatto una stagione tremenda l’anno scorso dopo un campionato clamoroso vinto da capitano. Ripeto ha fatto un errore a rimanere”.

Su Buongiorno, Cassano è scettico:

“Lo vedo complicato da far giocare. O lo metti centrale ma lì c’è Bastoni che ha più esperienza e a sinistra c’è Calafiori. L’anno scorso giocava uomo a uomo mentre con Conte avrà aspettative diverse. Al momento è dietro sia Bastoni che Calafiori”.

Insomma, mentre Adani vede in Di Lorenzo il perno della difesa di Conte, Cassano solleva dubbi sia sul capitano che sul nuovo acquisto. E voi, tifosi del Napoli, da che parte state? Di Lorenzo titolare inamovibile o serve un cambio d’aria? E Buongiorno riuscirà a imporsi nel sistema di Conte?

Una cosa è certa: con questi dibattiti, la difesa del Napoli promette scintille ancor prima di scendere in campo!