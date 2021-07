Nainggolan: “Mertens in calo? E’ chiaro che fa fatica”

Radja Nainggolan a Gazzetta dello Sport ha rilasciato alcune dichiarazioni su Itali-Belgio, prendendo spunto da questo match si è discusso anche di Dries Mertens, calciatore belga che milita nel Napoli. Secondo Nainggolan “non è facile entrare a partita in corso e risolvere. Mertens non ha avuto una stagione semplice a Napoli. Non voglio dire che è in caso, ma è chiaro che fa più fatica”.

Il centrocampista è intervenuto anche a Sky dove ha parlato dell’arrivo di Spalletti che oggi è sbarcato a Napoli: “Può fare un grandissimo calcio, hanno tanti giocatori di qualità e secondo me il Napoli quest’anno può essere molto tosto”.