Belgio-Italia 1-2: Barella e Insigne. Il capitano del Napoli da applausi

L’Italia supera il Belgio per 2-1 ed è in semifinale di Euro 2020. Già, proprio così. Dalla mancata qualificazione ai Mondiali russi a un percorso netto da associare – prevalentemente – alla bravura di Roberto Mancini. Che, con semplicità e determinazione, ha saputo ridare una dignità calcistica al Belpaese. Ci pensano Barella e Insigne. Ci pensa una performance collettiva maiuscola. Unico neo: l’infortunio di Spinazzola, uscito in barella, che saluta anticipatamente una manifestazione che l’ha visto, eccome, protagonista.

Martinez vara il 3-4-2-1 per i suoi Diavoli Rossi Il Ct spagnolo ritrova De Bruyne che si schiera con Doku alle spalle di Lukaku. In mediana ci sono Tielemans e Witsel con la linea a quattro completata sui binari da Meunier e da Thorgan Hazard. In porta c’è ovviamente Courtois, schermato dalla difesa a tre composta da Alderweireld, Vermaelen e Vertonghen.

Mancini opera due cambi rispetto all’undici che ha superato l’Austria. Nel tridente, infatti, non c’è Berardi ma Chiesa. Dopo il goal nei supplementari contro gli austriaci, infatti, è lo juventino a completare il terzetto d’attacco con Insigne ed Immobile. A centrocampo il Ct jesino opta per il mix tra tecnica e dinamismo con Barella chiamato a sostenere la cifra tecnica del duo Jorginho-Verratti. In difesa recupera capitan Chiellini che forma la coppia centrale con Bonucci a protezione di Donnarumma. Sugli esterni confermati Di Lorenzo a destra e Spinazzola a sinistra.

Alla prima occasione è l’Italia a sbloccare – apparentemente – l’incontro con Bonucci. Un’illusione, con il VAR a emanare il verdetto sovrano per posizione di fuorigioco di Chiellini e Di Lorenzo sulla punizione calciata da Insigne. Azzurri a fare la partita, Belgio pericoloso nelle ripartenze. Giustappunto, Donnarumma è chiamato a superarsi su De Bruyne, che carica il sinistro da fuori e costringe il portiere azzurro ad un super intervento con la mano in allungo. Allora ci prova Lukaku, puntando Chiellini nell’uno contro uno, trovando tuttavia – tanto per cambiare – l’ottima risposta di Donnarumma. Ed ecco, quindi, il lampo azzurro: Barella riceve palla da Verratti, ne dribbla due nell’area piccola belga e trova l’angolino vincente con una grande giocata. E’ una Italia di carattere e qualità, che sfocia nel raddoppio con un poetico tiro a giro di Insigne. Finita qua? No. Spinta energica di Di Lorenzo su Doku nei minuti di recupero. Morale della favola? Rigore trasformato da Lukaku.

Nella ripresa, di pura personalità, è sempre l’Italia a governare il gioco. Ma il Belgio, costantemente sfruttando la buona luna di Doku, sfiora il 2-2: salvataggio miracoloso di Spinazzola su Lukaku. Subentra la stanchezza, per entrambe le squadre. Con gli azzurri di compattezza e con, purtroppo, un ko fisico per il calciatore della Roma che sa tanto di Euro 2020 finito. Sofferenza finale, triplice fischio, è paradiso azzurro.

IL TABELLINO BELGIO-ITALIA 1-2

Marcatori: 31′ Barella, 44′ Insigne, 47 pt rig. Lukaku

BELGIO: Courtois 6; Alderweireld 6, Vermaelen 6,5 Vertonghen 6; Meunier 6 (70′ Chadli sv, 74′ Praet 6), Tielemans 5,5 (70′ Mertens 6,5), Witsel 6,5, T. Hazard 6,5; De Bruyne 6, Doku 7; Lukaku 6,5. Ct: Martinez 5,5

ITALIA: Donnarumma 6,5; Di Lorenzo 5, Bonucci 6, Chiellini 7, Spinazzola 7,5 (80′ Emerson sv); Barella 7, Jorginho 7, Verratti 7 (74′ Cristante 6); Chiesa 6,5 (91′ Toloi sv), Immobile 5 (74′ Belotti 6), Insigne 7 (80′ Berardi sv) Ct: Mancini 7

Arbitro: Vincic

Ammoniti: Tielemans (B), Verratti, Berardi (I)

Espulsi: –