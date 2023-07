Mughini: “La Juventus non vi è simpatica? Non mi riguarda. Ci hanno fatto una porcata”

Il giornalista Giampiero Mughini, intervenuto al Peppy Night Fest, ha difeso la Juventus a spada tratta rispondendo ai critici.

Durante la trasmissione Peppy Night Fest, condotta dal comico Peppe Iodice su Canale 21, Giampiero Mughini, scrittore e grande tifoso della Juventus, ha risposto ai detrattori della sua squadra del cuore. Mughini ha difeso la Juventus dalle accuse di antipatia, dichiarando: “

Se non vi è simpatica la Juventus, non posso aiutarvi, non posso farci nulla. Se alcuni tifosi bianconeri provano antipatia verso Napoli, e viceversa, non mi riguarda. Per me, nello sport, alla fine della partita ci si scambia una stretta di mano.”

Mughini ha anche commentato il successo della Juventus nel corso degli anni, sottolineando che la vittoria dello Scudetto non è una prescrizione medica annuale: “Non è stato un medico a consigliare alla Juve di vincere lo Scudetto ogni anno. Nove anni sono sufficienti. La squadra ha affrontato valorosi avversari e ha conquistato nove titoli, uno migliore dell’altro. Lo sport è fatto così.”

Mughini ha poi ricordato il periodo difficile in cui la Juventus è retrocessa in Serie B a causa di una “porcata” subita: “Noi siamo stati in Serie B per una porcata che ci era stata fatta, conosco bene l’argomento. Durante quel periodo, la squadra è stata distrutta, ma siamo risaliti e abbiamo vinto nove volte. Va bene così.”