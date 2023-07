Giuntoli alla Juventus, perchè non è stato ancora ufficializzato?

Il direttore Guido Vaciago si è soffermato sull’approdo di Cristiano Giuntoli alla Juventus, trasferimento che non è stato ufficializzato.

Napoli ha dato finalmente il via libera a Cristiano Giuntoli che, dopo aver firmato la liberatoria per i compensi ancora non goduti (tre mensilità, pari a 390mila euro), ignorando anche il premio scudetto da 500mila, si è preso quella libertà che auspicava ormai da almeno due mes, decidendo di accasarsi alla Juventus. L’ex direttore sportivo azzurro ha detto addio al Napoli dopo otto anni, passando all’altra ‘sponda’, quella dell’acerrima rivale, ma il suo trasferimento non è stato ancora ufficializzato. A spiegarci il perchè è intervenuto il direttore di Tuttosport, Guido Vaciago, che ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Non verrà annunciato oggi dalla Juventus, resta da completare l’iter burocratico prima dell’ufficialità ma non ci sono più dubbi. Noi abbiamo criticato la Juventus perché si è fatta dettare l’agenda da De Laurentiis in questa vicenda. Il presidente del Napoli ha gestito la vicenda con sufficiente abilità, ritardando l’arrivo del Ds in bianconero”.

“Giuntoli è uno degli artefici dello storico scudetto del Napoli, uno dei protagonisti più importanti con alcune operazioni capolavoro. Onore a lui ed alla sua squadra, perché spesso si dimentica dello staff. La beatificazione di Giuntoli è iniziata prima dell’arrivo alla Juventus, ovvero dopo che il Napoli ha vinto meritatamente lo scudetto”.