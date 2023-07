Damascelli: “La Juventus è ormai il pupazzo del tiro a segno al Luna park”

Il giornalista Tony Damascelli, in un articolo su ‘Il Giornale’, si è soffermato sulla situazione attuale della Juventus.

Il giornalista Tony Damascelli, in un articolo su ‘Il Giornale’, si è soffermato sulla difficile situazione della Juventus, reduce da una penalizzazione di 10 punti e una multa di 718.000 euro in seguito al patteggiamento andato in scena tra il club bianconero e la Procura Federale. Ecco il pensiero di Damascelli in merito:

“Che la Juventus sia il pupazzo del tiro a segno al luna park è abbastanza evidente. Al di là delle vicende giudiziarie, c’è una realtà, politica e mediatica, sconcertante che vede il club bianconero messo ai margini di qualunque vicenda strategica e imprenditoriale che riguardi il nostro calcio“.

Per ultima la questione dei diritti televisivi, la commissione della Lega di serie A è composta da cinque membri, Aurelio De Laurentiis per il Napoli, Claudio Lotito per la Lazio, Luca Percassi per l’Atalanta, Stefano Campoccia per l’Udinese, Angelo Cappellini per l’Inter, oltre all’amministratore delegato della serie A, Luigi De Siervo” ha continuato il giornalista sportivo.

“È interessante notare come non risulti alcun rappresentante della Juventus che è la squadra che raccoglie il maggior numero di tifosi, dunque di ascolti-contatti ed è il club che riceve la quota più alta del contratto televisivo. La stessa Juventus ha richiesto di entrare nella commissione” ha concluso Damascelli.