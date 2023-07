Il Napoli si riconfermerà Campione? Criscitiello: “Una cosa devo dirla”

Il direttore di Sportitalia, Michele Criscitiello, si è soffermato sulla prossima stagione di Serie A e sul Napoli di Rudi Garcia.

La prossima stagione di Serie A si presenterà come una sorta di ‘tabula rasa’ per il Napoli che ripartirà da zero punti, zero vittorie e soprattutto non dalle solite pedine che hanno permesso di alzare al cielo un trofeo, lo Scudetto, che mancava ormai da troppo tempo all’ombra del Vesuvio. Una stagione, quella appena conclusa, che vede il segno di Luciano Spalletti, il cui operato non sarà dimenticato dai napoletani, ma questa volta, quando la magia del campionato riaprirà, il tecnico di Certaldo non ci sarà sulla scena: si riparte da Rudi Garcia, primo vero cambiamento di questo Napoli. La domanda che tutti si stanno chiedendo è: il Napoli si riconfermerà Campione anche nella prossima stagione? A dire la sua è stato anche Michele Criscitiello, giornalista di Sportitalia:

“I campani non partono favoriti per lo scudetto, chi dice questo sbaglia. Lo scorso campionato è stato stravinto e dominato in lungo e in largo, ma Garcia non è Spalletti. Se arriverà il genero di De Laurentiis come d.s. non sarà come Cristiano Giuntoli. In certi ruoli bisogna avere le competenze necessarie”.

C’è grande attesa per il sorteggio del nuovo calendario di Serie A che avverrà alle 12.30. Scopriremo dunque il nuovo ‘percorso’ che attende il Napoli di Garcia e le dirette avversarie che dovranno ‘battagliare’ con i campioni d’Italia.