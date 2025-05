Una suggestione da fantacalcio? Forse, ma non più così distante dalla realtà. L’interesse del Napoli per Kevin De Bruyne, fuoriclasse del Manchester City, sta assumendo tratti concreti. Lo rivela oggi Il Mattino, in un ampio approfondimento che spiega come i contatti tra il club azzurro e l’entourage (familiare) del calciatore siano avviati da settimane.

A Napoli non si nasconde più l’ambizione di portare il regista belga sotto il Vesuvio. L’apertura c’è stata, ed è arrivata proprio dal diretto interessato. A De Bruyne piace l’idea, affascinato dall’intensità della piazza e dal calore dei tifosi, elementi che gli sono stati confermati direttamente dai compagni di nazionale e amici personali Romelu Lukaku e Dries Mertens.

Missione Napoli: la moglie Michelle in avanscoperta

Un segnale importante arriva anche dal fronte familiare: la moglie di De Bruyne, Michelle Lacroix, si è recata a Napoli per iniziare a visitare case e valutare la logistica scolastica per i tre figli della coppia. Un viaggio discreto, ma molto significativo. Come sottolineato da Il Mattino, il calciatore – che si è sposato proprio a Sant’Agnello nel 2017 – considera la Campania un luogo già familiare.

Il piano di Manna: biennale e centralità nel progetto

L’operazione, naturalmente, è complessa. Ma il direttore sportivo Giovanni Manna si è mosso in prima persona: è volato a Manchester per presentare un progetto tecnico ambizioso e un’offerta che, pur non potendo eguagliare economicamente Premier League o Saudi League, punta sulla competitività europea del Napoli e sul fascino della Serie A.

Come riportato ancora da Il Mattino, l’idea è quella di un contratto biennale con opzione per un terzo anno, e uno stipendio adeguato allo status di top player – seppur inferiore ai 13,5 milioni che attualmente percepisce al City. Il vantaggio? KDB gestisce in autonomia le trattative, senza agente, e questo riduce l’impatto delle commissioni.

Marketing, leadership e identità europea

Oltre al valore tecnico, l’arrivo di De Bruyne rappresenterebbe un colpo anche mediatico: l’immagine del belga garantirebbe ritorni in merchandising e campagne pubblicitarie. Ma soprattutto, l’eventuale firma sarebbe un segnale forte: “Il Napoli fa sul serio”, e punta a stabilizzarsi tra le grandi d’Europa.

Concorrenza forte, ma Napoli spera nel “sì”

Non mancano gli ostacoli. Liverpool e altri club di Premier monitorano la situazione, e anche le sirene da Arabia e MLS sono presenti. Tuttavia, Napoli offre qualcosa di diverso: una squadra già competitiva, la Champions League e la possibilità per De Bruyne di essere ancora centrale in un progetto vincente.

La palla, adesso, è nelle mani di King Kev. Ma come conclude Il Mattino, “le premesse, seppur non ancora promesse, sono indizi importanti”. E Napoli è pronta ad accoglierlo come un re.