Da Torino: “Milik, sete di vendetta a Napoli: sarà il più fischiato per un motivo”

Da Torino ritengono che Milik ha grande sete di vendetta a Napoli e sarà il più fischiato al “Maradona” per un motivo

Arkadiusz Milik desidera tanto vendicarsi del Napoli. Ad esserne certa è l’edizione odierna di Tuttosport che, in un articolo sulla partita di stasera al “Diego Armando Maradona” di Fuorigrotta, sottolinea la fine del rapporto per nulla felice dell’attaccante polacco con il Napoli, arrivato alla Juventus dopo un’esperienza all’Olympique Marsiglia: “Non sarà però una partita come tutte le altre – al di là del fatto che non lo è mai e dell’importanza per la classifica – per Milik, né il centravanti polacco sarà un avversario come tutti gli altri per il pubblico del Maradona. Dal quale riceverà comunque un bel po’ di fischi in più rispetto ai suoi compagni di squadra”.

Arkadiusz Milik prepara la rivincita contro il Napoli, la sua ex squadra

[…] Li riceverà in qualità di ex e soprattutto di ex che nell’estate 2020 non rinnovò il contratto in scadenza 12 mesi dopo sperando di essere ceduto proprio alla Juve, che già allora lo cercava”.

“Per Milik rappresenterebbe un gustoso condimento sul piatto principale, ovvero proprio la possibilità di lottare per vincere il primo campionato della sua carriera. Una rivincita nei confronti di chi lo aveva messo fuori rosa poco più di due anni fa, specialmente se riuscisse a firmare la partita in prima persona”.