Arek Milik continua a trattare con la Juventus. Il Napoli rifiuta le contropartite tecniche, Giuntoli provoca e chiede Dybala.



In casa Napoli tiene banco la questione Milik. L’attaccante polacco ha rifiutato le proposte di rinnovo e tratta con la Juventus. La dirigenza azzurra ha rifiutato tutte le contropartite tecniche proposte dai bianconeri. De Laurentiis accetterà solo “cash” per cedere l’ex centravanti dell’Ajax. Gennaro Gattuso stima molto Milik e vorrebbe trattenerlo in azzurro, ma il giocatore sembra preferire nuove esperienze.

Sulla vicenda Milik è intervenuto Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato di Sky sport. Ecco quanto evidenziato:



“Milik è concretamente nel mirino della Juventus, ma il Napoli sta tenendo botta, rifiutando ogni possibile contropartita tecnica e continuando a chiedere 50 milioni cash“

Di Marzio ha poi aggiunto: “Il flirt tra Milik e la Juve, sulla scia di altri passaggi tra le due squadre, anche pesanti, come Gonzalo Higuain, c’è, esiste ed è serio. Se per Higuain c’era però una clausola, per il polacco di clausole non ne esistono. Il Napoli si fa forte di questo e non vuole accettare contropartite come Daniele Rugani o Federico Bernardeschi. Provocatoriamente, Cristiano Giuntoli ha risposto che vuole Rodrigo Bentancur o Paulo Dybala come contropartita. O avrà 50 milioni cash, il Napoli, o non se ne farà niente“.