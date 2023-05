Messi al Napoli? L’ex azzurro Pampa Sosa invita la stella argentina: “Vieni a scoprire l’amore del popolo napoletano”

Il futuro di Lionel Messi al Paris Saint Germain è sempre più incerto, il Pampa Sosa, ha invitato il campione del mondo a considerare un trasferimento al Napoli.

Il futuro di Lionel Messi al Paris Saint Germain appare sempre più incerto. Dopo una sospensione per un viaggio non autorizzato in Arabia Saudita, Messi è tornato in campo da titolare contro l’Ajaccio, solo per essere accolto dai fischi dei sostenitori del PSG. Evidentemente, molti non sono contenti del comportamento dell’ex Barcellona, e la tensione al Parco dei Principi è palpabile.

Il clima teso ha portato a speculazioni sempre più intense sul futuro del campione argentino. Se Messi dovesse lasciare il PSG, dove potrebbe andare? Secondo l’ex attaccante del Napoli, Pampa Sosa, la risposta potrebbe trovarsi proprio nella città partenopea.

Napoli, il Pampa Sosa chiama Messi

Il Pampa Sosa ha invitato Messi a considerare un trasferimento al Napoli attraverso un post sui social media. “Se ti fischiano a Parigi vieni a scoprire l’amore del popolo napoletano,” ha scritto l’ex attaccante argentino.

È un’idea audace e affascinante. Messi che indossa la maglia azzurra del Napoli, seguendo le orme di un altro grande campione argentino, Diego Armando Maradona, sarebbe un’immagine da sogno per i tifosi del Napoli.

Tuttavia, ci sono molti ostacoli da superare prima che questa idea possa diventare una realtà. Messi ha un contratto in essere con il PSG e il suo stipendio è tra i più alti nel mondo del calcio. Nonostante ciò, l’invito di Pampa Sosa rimane una proposta intrigante. Messi al Napoli potrebbe essere un’accoppiata vincente.