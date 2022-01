Mertens vuole restare al Napoli, il piano di De Laurentiis

Dries Mertens ha voglia di Napoli, il belga vuole restare in azzurro fino a fine carriera, ma dovrà tagliare il suo ingaggio. Attualmente Mertens percepisce 4,5 milioni di euro a stagione, un ingaggio che è fuori dai parametri del Napoli. Basti pensare che De Laurentiis ha offerto 3,5 milioni di euro per il rinnovo di Insigne che ha 31 anni. Alla fine Insigne ha deciso di andare al Toronto, con annesse polemiche. Anche Mertens è in scadenza di contratto ma secondo Corriere dello Sport, il belga ha tanta voglia di restare in azzurro anche dopo la scadenza del contratto a giugno.

Mertens: rinnovo col Napoli

Il quotidiano sportivo ricorda il gesto di Mertens dopo il gol segnato alla Lazio, in cui fece capire: “Io voglio restare qui”. Un messaggio diretto ad Aurelio De Laurentiis. “Uno slogan ripetuto anche in diretta televisiva e poi in occasione della presentazione del nuovo calendario ufficiale della squadra; fermo restando l’inevitabile precisazione della reciprocità di intenti, e dunque del principio che “i matrimoni si fanno in due”. I rapporti con il

presidente sono saldi, come testimonia il rinnovo biennale con opzione sulla terza stagione firmato nel 2020, a 33 anni compiuti, ma ora i tempi sono cambiati e alla soglia dei 35 anni per chiacchierare di futuro bisognerà accettare l’idea delle nuove linee guida del club: abbattimento del monte ingaggi e dunque sostanziale riduzione dello stipendio (attualmente di 4,5 milioni più bonus)“. Mertens ora pensa solo al Napoli, il gol alla Juventus lo ha caricato ancora di più.