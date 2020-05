Mertens sceglie Napoli. Da Milano accusano i tifosi" stile gomorra"

Mertens sceglie Napoli. Telefonata tra il belga e De Laurentiis. Decisiva la mediazione di Gattuso. Da Milano accusano i tifosi azzurri

Dries Mertens ha scelto Napoli. Il belga avrebbe confidato ad alcuni amici di sentirsi napoletano e di non voler lasciare la città. Mertens si è integrato perfettamente nella realtà del capoluogo partenopeo, vive come un normale cittadino pregi e difetti di Napoli. Si dedica in anonimato ad opere di solidarietà e non fa mancare il suo affetto ai chi ne ha bisogno, emblematico il caso di Aurora o quello del ragazzino bullizzato da una baby Gang.

Dries sembrava vicinissimo a vestire la maglia dell’Inter, ma grazie alla mediazione di Rino Gattuso e del direttore sportivo Cristiano Giuntoli, si sono riaccesi i contatti con il patron.

Dopo una lunga telefonata con De Laurentiis, Mertens sembra aver accettato l’offerta del Napoli, nettamente inferiore a quella dell’Inter e del Chelsea.

A Milano non , il portale di riferimento di casa nerazzurra fcinter1908, ha pubblicato un articolo con un titolo alla “GOMORRA”.

Ecco uno stralcio: “Mertens, i tifosi non si arrendono. “Avvertimento” appeso sul cancello di casa. I tifosi del Napoli che si stanno adoperando in tutti i modi per convincere il giocatore a rimanere.

Dal bombardamento sui social (“non te ne andare, qui sei un dio”) ai messaggi recapitati a casa sua. Sul cancello della sua abitazione a Posillipo, sarebbe stata infatti appesa una sciarpa azzurra con un biglietto: “I soldi comprano tutto, tranne l’amore”.