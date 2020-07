Mertens carica il Napoli in vista della sfida contro il Barcellona. Il folletto belga parla del suo rapporto con la città e di Victor Osimhen.

Napoli è bellissima! comincia così l’intervista che Dries Mertens ha concesso a radio Kiss kiss Napoli. Il folletto belga ha un rapporto molto speciale con la città che lo ha accolto e coccolato. Ecco le due parole:

BARCELLONA – NAPOLI

“Napoli è bellissima, alcuni non la conoscono e non sanno cosa si perdono. Contro il Barcellona siamo convinti di fare bene. Dobbiamo disputare una bella partita. Qualora riuscissimo a superare il turno, ci potremmo giocare la Champions League in una final eight. Mi sento molto meglio. Contro la Lazio cercheremo di fare bene anche per prepararci al meglio per la sfida di Barcellona in Champions League. Giocare a porte chiuse è strano, ma ormai ci stiamo abituando. Gattuso è molto carico. Lui ci motiva ogni giorno a fare meglio“.

RINNOVO

“La trattativa è stata lunga, ma sono contento perché siamo giunti a un accordo”.

DIRIGENTE

“Il mio futuro è sabato. Voglio fare goal con la Lazio e poi pensare subito al Barcellona. Vedremo quello che accadrà in futuro. Ho altri due anni di contratto col Napoli, con opzione per il terzo. Spero di continuare a fare bene qui”.

ARRIVO DI OSIMHEN

“Voglio aiutare Osimhen a diventare un top player. Non è semplice fare subito la differenza. Lui viene da un altro campionato. Potremmo giocare anche insieme, ha delle ottime qualità“.

IMMOBILE POTREBBE BATTERE IL RECORD DI HIGUAIN

Mertens ha poi parlato della rincorsa di Ciro Immobile al record di Gonzalo Higuain: “Ciro sta facendo bene già da tanti anni, è un giocatore fortissimo e sono contento per lui. Speriamo però che sabato non batta il record di Higuain, vorrebbe dire che ha segnato contro di noi“.