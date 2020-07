Arek Milik è irriconoscibile, l’attaccante del Napoli appare spento e a tratti irritante, un fantasma in campo. Pensa già alla Juve.

Arek Milik è irriconoscibile. L’attaccante polacco che il Napoli ha tanto aspettato, coccolato e regolarmente pagato dopo i due bruttissimi infortuni, ha ripagato il popolo partenopeo con la peggiore delle monete. Milik ha negato il rinnovo del contratto agli azzurri e si è accordato con la Juventus, come se non bastasse in campo è un vero e proprio fantasma. Arek si “guarda la gamba” come si dice in gergo calcistico, ha paura di infortunarsi prima di aver firmato con il nuovo club. Gennaro Gattuso è irritato dal comportamento del polacco, e ieri ha chiamato a raccolta la squadra proferendo una singola frase ma piena di significato: “Chi non obbedisce, è perduto“. Messaggio chiaro e forte per le orecchie del bomber polacco.

MILIK IRRICONOSCIBILE

L’attaccante polacco con l’Inter, scrive calciomercato.com, ha offerto una prova a tratti irritante. Spento, abulico, mai pericoloso nella prima mezz’ora di gioco, poi letteralmente sparito. Un fantasma, svagato, prima punta che prova a legare il gioco tra i reparti, sì, ma è del tutto assente in area di rigore. In 84 minuti di gioco Milik ha toccato 18 volte il pallone, il 50% delle volte con passaggi indietro, andando al tiro una sola volta. Ha anche fatto infuriare Gattuso, che prima lo ha ripreso, urlandogli di andare di più in profondità, poi, nel post gara, lo ha pubblicamente criticato: “Milik non ha fatto una grandissima partita, mi aspettavo di più”. I numeri dalla ripartenza sono impietosi: 1 gol nelle ultime 9 partite, 2 totali. E dire che l’8 agosto, al Camp Nou, Gattuso avrebbe eccome bisogno del vero Arkadiusz, quando con il Barcellona tenterà un’impresa mai riuscita nella storia del Napoli, arrivare ai quarti di finale di Champions League.

AREK PENSA ALLA JUVE

Milik si nasconde dietro i difensori avversari e un futuro che lo vede lontano dal Napoli. E’ distratto, la testa sembra non essere in campo, rimasta al rigore decisivo segnato in finale di Coppa Italia contro la Juve. E, come ipnotizzato, continua a vedere il bianconero. Infatti, come raccontato da calciomercato.com, Milik ha già una base d’intesa economica con la Juve per un contratto la cui durata va ancora stabilita tra il 2024 e il 2025. Paratici lo ha scelto, e il polacco vuole raggiungere Sarri a Torino. Manca l’accordo tra società, con De Laurentiis che preferirebbe cedere il giocatore all’estero. Restano però ancora (almeno) due partite da giocare, con la Lazio e poi con il Barcellona: opportunità, per Milik, di lasciare almeno un buon ricordo.