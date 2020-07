Napoli, Lozano resta. Colloquio con Raiola. Le ultime su Boga e Under

Napoli, Lozano resta si è regalato la fiducia di Gattuso. La decisione comunicata l’entourage capitanato da Mino Raiola.

Il Napoli ha definito l’acquisto di Osimhen, per il nigeriano manca solo l’annuncio ufficiale. Cristiano Giuntoli continua a lavorare sul mercato. Secondo quanto riferito da Calciomercato.it, una notizia importante arriva su Hirving Lozano:



“Il Napoli avrebbe tolto (salvo, ovviamente, clamorose offerte) il messicano dal mercato. Il messicano oggi compie 25 anni e nelle scorse ore si è regalato la fiducia di Gattuso. Nonostante il minutaggio scarso anche post-lockdown, anche in un colloquio con l’entourage capitanato da Mino Raiola, è stata confermata la fiducia per la prossima stagione: il tecnico azzurro ha apprezzato l’impegno in allenamento ed ha garantito all’attaccante uno spazio importane nella prossima stagione.

LE ULTIME SU BOGA E UNDER

“Il Napoli continua poi a lavorare per l’acquisto di un nuovo esterno offensivo che dovrà prendere il posto di Josè Maria Callejon. I nomi cerchiati in rosso sono sostanzialmente due. Piace tantissimo Jeremie Boga, il calciatore sarebbe lieto di accettare il Napoli, ma il Sassuolo vuole almeno 40 milioni di euro, al momento non c’è nessun accordo con il club emiliano, se ne riparlerà più avanti. Per quanto riguarda Cengiz Under potrebbe arrivare in azzurro solo in uno scambio con Arek Milik“.