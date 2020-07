Napoli: Manzi e Karnezis nell’affare Osimhen, arriva lo ‘sconto’

Victor Osimhen è pronto a sbarcare a Napoli. La SSCN ha chiuso l’affare col Lille inserendo Karnezis e il giovane Manzi nella trattativa.

Grazie alle due contropartite tecniche Manzi e Karnezis il Napoli è riuscito ad abbassare la quota cash per Victor Osimhen. Secondo quanto riferisce Corriere dello Sport saranno in tutto 47 i milioni versati dal club partenopeo nelle casse di quello francese, ma l’affare generale resta intorno ai 55 milioni di valore. Intanto si attende l’annuncio di Aurelio De Laurentiis che ufficializzerà l’arrivo del nigeriano in maglia azzurra. Ecco quanto scrive Corriere dello Sport.

Ultimi adempimenti di una trattativa che porterà al Lille quarantasette milioni di euro, il portiere Karnezis e il capitano della «Primavera» Claudio Manzi, difensore (classe 2000) che ha provveduto ad abbattere un po’ il bonifico di De Laurentiis e che sta per firmare un triennale con il club francese. L’ultima fase, quella nella quale stanno viaggiando via pec i contratti con gli aspetti economici, ha bisogno di interventi definitivi ed è in mano all’amministratore delegato, Chiavelli, dal quale dovrà arrivare il via libera per il tweet.

Oltre ad Osimhen il Napoli per l’attacco pensa a Cengiz Under. Da Roma arrivano notizie su una trattativa in fase avanzata, tanto che si potrebbe chiudere già dalla prossima settimana. Il turco andrebbe a sostituire il partente Callejon, pronto a tornare in Spagna a fine stagione.