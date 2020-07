Osimhen ha scelto il numero di maglia: il bomber arriva a Napoli

Victor Osimhen ha scelto il numero di maglia che utilizzerà durante la sua esperienza a Napoli, il nigeriano arriva per risolvere il problema del gol.

Sarà il 9 il numero di maglia scelto da Victor Osimhen che a Napoli si presenta da bomber, nonostante la sua giovane età. La società di Aurelio De Laurentiis ha fatto uno sforzo importante per acquistare il suo cartellino dal Lille: 55 milioni di euro alla società di Gerard Lopez e 3, 5 milioni di euro più bonus al calciatore per 5 anni. Trattamento extra lusso per un calciatore di 21 anni che per la prima volta fa il grande passo verso uno dei top campionati in Europa. Il Napoli ha creduto fin da subito in questo calciatore che può crescere moltissimo anche in futuro. Ottime qualità fisiche e tecniche e senso del gol ne fanno di un attaccante capace di fare veramente la differenza. Bisognerà capire se manterrà le promesse.

Intanto Repubblica, che svela il numero di maglia di Osimhen, scrive anche che il calciatore è pronto a sbarcare in Italia ma anche a caricarsi addosso le responsabilità che gli verranno affidate. Gli azzurri in questa stagione hanno avuto un problema con il gol, evidenziato soprattutto in queste ultime partite dove anche Mertens è stato alle prese con un infortunio. Non sarà facile per il nigeriano riuscire a scrollarsi di dosso tutte la pressione che avrà addosso, soprattutto alle prime uscite. Ma nella sua vita Osimhen ha superato difficoltà ben peggiori, soprattutto quando era un bambino.

Con la maglia numero 9 ora Osimhen vuole conquistare la piazza di Napoli. Lo vuole fare a suon di gol, come ha spiegato il fratello. Insomma Osimhen non è un tipo che si tira indietro davanti alle responsabilità. I tifosi del Napoli sono pronti a supportarlo, a patto che dia tutto se stesso sul campo da gioco.