Mertens al Milan, dalla Spagna arriva una clamorosa notizia di mercato. L’attaccante del Napoli avrebbe già raggiunto l’accordo con il club rossonero.

NAPOLI. Dalla Spagna lanciano la bomba di mercato: Mertens al Milan per sostituire Ibra. Il belga e il Napoli trattato il rinnovo, ma al momento sono più lontani.

L’incontro tra Mertens e Aurelio De Laurentiis a inizio marzo sembrava aver appianato la distanza ma dopo due mesi nulla è cambiato.

De Laurentiis ritiene di aver fatto il massimo per poter trattenere il belga per almeno altri due anni (offerti 4,5 milioni a stagione più un bonus alla firma di 2 milioni).

Dries è combattuto e sta ragionando sul futuro insieme ai due storici avvocati che gestiscono i suoi interessi professionali.



MERTENS AL MILAN

Secondo quanto riporta Fantagazzetta, dalla Spagna arriva una notizia di mercato che può far tremare la Serie A: Il belga sarà il primo acquisto del Milan per la prossima stagione. A dirlo è Todo Fichajes, che aggiunge: L’accordo tra Mertens e il Milan è vicino e potrebbe essere annunciato la prossima settimana.

Secondo il quotidiano spagnolo, il Milan, avrebbe battuto la concorrenza sul tempo sfruttando la volontà del giocatore di restare in Italia. Ciro Mertens, sarebbe in procinto di Lasciare il San Paolo per San Siro, Lo stadio che sembrava sul punto accogliere il belga con i colori nerazzurri, considerando le voci di mercato che avrebbero voluto Mertens anche vicino all’Inter.

Un eventuale arrivo di Mertens al Milan, dunque, escluderebbe la permanenza in rossonero di Zlatan Ibrahimovic, sia per incompatibilità tattica che per questioni economiche legate al monte ingaggi.