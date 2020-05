Napoli, rientri dal Nord il 23% dei viaggiatori è positivo

I rientri dal Nord a Napoli e in Campania controllati con la massima attenzione. Gli ultimi dati rilevano che il 23% dei viaggiatori è positivo.

Torneranno in cinquemila dal nord verso Napoli e la Campania, forse saranno di più perché nessuno ha un dato certo. E la battaglia per la difesa dei confini della regione dall’assalto dei possibili contagi, si combatterà con le armi del momento: duecentomila paia di guanti monouso, duemila tute in Tnt, duemila tute protettive da rischio biologico, cinquemila mascherine ffp2, cinquecento visiere protettive e, soprattutto, diecimila test rapidi per la verifica immediata del contagio, mille mascherine chirurgiche da distribuire a chi si presenta senza averne una e settanta scanner per la misurazione a distanza della temperatura corporea. Il materiale è stato distribuito in maniera capillare alle sette Asl della Campania e alla Protezione Civile che oggi è scesa in campo al fianco delle forze dell’ordine. Controlli serrati sui caselli autostradali e le stazioni.

NAPOLI, RIENTRI DAL NORD SCATTANO I CONTROLLI

I rientri dal Nord a Napoli e in Campania hanno evidenziato la massima sicurezza messa in atto dalla regione per evitare il rischio di contagio. Il vero pericolo per la diffusione del Covid 19 è rappresentato dall’esodo di massa in auto. Incontrollabile, a meno di non voler bloccare tutto il flusso dei mezzi che arrivano ai caselli della Campania.

Ed è proprio dai controlli a campioni in autostrada, effettuati dalla polizia con i test rapidi, sono emersi dati preoccupanti. Al casello di Napoli Nord, come ha anticipato Tagadà, la trasmissione di La7 condotta da Tiziana Panella, sul campione di 60 viaggiatori controllati provenienti dal Nord Italia è risultato positivo poco più del 23%: 14 persone. Elemento ancor più preoccupante, nessuno di questi era consapevole di aver contratto la malattia. Ora bisognerà attendere il tampone per capire se non siano stati dei «falsi positivi».

CONTROLLI AI TRENI

Circa 130 circa i passeggeri che dal Nord sono giunti a Napoli in treno, poco dopo le 13. Imponente lo spiegamento di forze, tra polizia ferroviaria, personale sanitario e volontari della protezione civile. Ciò non ha evitato qualche momento di confusione e rallentamenti della fila. I passeggeri, provenienti da Milano, Bologna, Firenze e Roma, si sono incolonnati per la misura della temperatura con il termoscanner. Quasi a tutte le persone è stata registrata temperatura regolare. Soltanto un viaggiatore ha manifestato febbre ma è risultato negativo al test.

PREOCCUPA LA FASE DUE

Se la regione sta controllando i rientri dal Nord a Napoli e in tutta la Campania, quello che preoccupa maggiormente è la gestione da parte dei cittadini durante la Fase 2.

Il Covid-19 continua a far paura a quasi 7 campani su 10. Sia pur con una lieve flessione nell’ultima settimana, restano forti in Campania i timori per il Covid-19: oltre 8 cittadini su 10 esprimono preoccupazione per la diffusione del contagio. Il dato emerge dal sondaggio condotto dall’Istituto Demopolis per NapoliToday e per le testate regionali:

“I timori per la salute – spiega il direttore di Demopolis Pietro Vento – si rivelano ancora preponderanti su ogni altra dinamica, anche se i campani iniziano, con apprensione, a cercare di capire che cosa accadrà nei prossimi mesi, sul piano sociale ed economico”.“