Repubblica – Tamponi a Castel Volturno, De Laurentiis li vuole gratis

Secondo quanto riporta il quotidiano Repubblica il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis vorrebbe i tamponi gratis, in cambio di pubblicità.

Si riparte, almeno con gli allenamenti individuali. Ma riuscire ad organizzare la ripresa in tempi di coronavirus non è assolutamente semplice. Staff e calciatori devono essere costantemente tenuti sotto controllo. Così è necessario effettuare tamponi a tutti all’avvio degli allenamenti, poi bisogna ripeterli periodicamente. La società azzurra è prima linea nella prevenzione, lo aveva fatto prima che il calcio si fermasse e si è organizzata per farlo anche per la fase 2.

I tamponi sono l’unico modo per tenere costantemente sotto controllo la situazione, ma hanno un costo. Secondo Repubblica “sono previsti 140 tamponi a settimana, 4 in 7 giorni a gruppi di 35. La gestione è tutta nelle mani del presidente De Laurentiis e dell’addetto del marketing Formisano che sono partiti alla caccia dei tamponi, ma non tamponi qualsiasi. Il Napoli li vorrebbe gratis, in cambio di buona pubblicità. I tamponi costano: 51 euro l’uno, 7.140 a settimana. Spese nude. Prelievi a domicilio, guanti che non arrivano più dalla Malesia, costo dell’alcol da 0,60 a 5 euro per litro, i preziosi reagenti, e altro“.