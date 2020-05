NA passione: la più grande collezione delle maglie del Napoli: Ferrario

Quanto ti piace questa maglia? (Vota con le stelline) Reader Rating 0 Votes

NA passione è la rubrica che svela in esclusiva la raccolta delle migliori maglie indossate del calcio Napoli: ecco la 6 di Moreno Ferrario.

Tutti si ricordano di Moreno Ferrario, non solo un ottimo difensore ma anche colui che ha segnato uno dei gol decisivi della storia del Napoli. Nella stagione 1986-87 proprio Ferrario mise a segno un gol decisivo nello scontro diretto vinto dal Napoli 1-3 contro la Juventus. Un po’ come Koulibaly che segna allo Stadium. Insomma con un gol del genere non si può che restare scolpiti nel cuore di qualsiasi tifosi napoletano.

Na Passione vi mostra in esclusiva la maglia da collezione numero 6 di Moreno Ferrario di proprietà del collezionista Enzo D’Orta. La casacca indossata dal difensore del Napoli risale al campionato 1982/83. Una maglia storica per il Napoli e Ferrario che ha continuato ad indossare quella casacca per ben 11 anni, diventando uno dei calciatori più amati di quell’epoca dal pubblico partenopeo.

Ferrario la maglia numero 6 della stagione 1982/83

La maglia da collezione di Ferrario della stagione 1982/83 (quella della stagione con la maglia giallorossa ndr) è realizzata in lanetta azzurra con sponsor tecnico NR cucito in trama sulla maglia con cotone azzurro e blu scuro. Lo sponsor commerciale Cirio è cucito in trama con cotone blu come lo stemma del Napoli. Proprio lo stemma societario assume una conformazione diverso sulla maglia match worn di Ferrario. Le maglie di quella stagione, infatti, non avevano la classica N borbonica ma bensì uno stemma con la N stilizzata a forma di somarello. Il numero posteriore è in stoffa cucito a zig zag. Il valore minimo per questa maglia è di 3 mila euro.

Ecco la rosa di quella stagione:

Portieri – CERIELLO Raffaele, CASTELLINI Luciano

Difensori – AMODIO Roberto, BRUSCOLOTTI Giuseppe, CARANNANTE Antonio, CITTERIO Filippo, FERRARIO Moreno, KROL Ruud, MARINO Raimondo

Centrocampisti – CELESTINI Costanzo, CRISCIMANNI Antonio, DAL FIUME Paolo, IACOBELLI Agostino, SCARNECCHIA Roberto, VINAZZANI Claudio

Attaccanti – CAPONE Antonio, DE VITIS Antonio, DIAZ Ramon, PELLEGRINI Claudio, VAGHEGGI Claudio

di Fabio Mencocco e Luca Coronella