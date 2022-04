Meret si ferma ancora, il report dell’allenamento del Napoli. Le condizioni di Di Lorenzo

Il Napoli si allena al Konami Center di Castel Volturno, Meret si ferma per gastroenterite, differenziato per Di Lorenzo. Attraverso il sito ufficiale la SSCN, dà notizie del report dell’allenamento di oggi: “Dopo la gara contro la Fiorentina, il Napoli ha ripreso oggi gli allenamenti all’SSC Napoli Konami Training Center.

Gli azzurri preparano il match contro la Roma in programma lunedì 18 aprile alle ore 19 allo Stadio Maradona.

Il gruppo dopo una prima fase di torello e attivazione ha svolto lavoro atletico partita a campo ridotto ed esercitazione su possesso palla. A chiusura di sessione partita a campo ridotto. Ounas e Malcuit hanno svolto l’intera seduta in gruppo. Fabian e Osimhen hanno svolto lavoro preventivo personalizzato in palestra. Di Lorenzo e Petagna personalizzato in campo. Meret non ha svolto la seduta di allenamento per gastroenterite.”

Il Napoli si allena in vista della sfida con la Roma che si gioca il lunedì di pasquetta. Si parla molto di possibili cambi di formazione rispetto alla gara con la Fiorentina. In tanti invocano la presenza in campo dal primo minuto di Mertens al posto di Zielinski, in modo che il belga possa giocare in coppia con Osimhen. Fino ad ora i due hanno giocato solo 173 minuti, producendo però sei gol. Nonostante il minutaggio sia esiguo, viene registrato anche che con Mertens e Osimhen in campo, il Napoli ha subito solo due gol, quelli di Cabral e Ikoné.