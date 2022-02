Meret o Ospina, il commento di Chiariello: “Per chi non vuole vedere…” -Video

Il ballottaggio Meret-Ospina è una costante oramai da due anni. In questa stagione il portiere italiano sembrava dovesse partire sempre titolare, poi dopo due giornate e l’infortunio è stato Ospina a prendersi il posto da titolare in campionato. Il portiere colombiano è in scadenza di contratto e il Real Madrid vuole prendere Ospina. Così il Napoli deve cominciare a pensare al futuro, anche perché pure Meret è in bilico. Il contratto dell’ex Spal scade nel 2023 e al momento il rinnovo non è ancora andato in porto, anche perché il giocatore vuole avere maggiori sicurezze sul suo impiego in futuro.

Per chi non vuole capire o vedere… https://t.co/DX2LR9JIY4 — Umberto Chiariello (@Chiariello_CS) February 18, 2022

Del ballottaggio tra Ospina e e Meret ha parlato anche Umberto Chiariello. Il giornalista su Twitter ha messo in evidenza una grande parata di Meret che sul finale di partita col Barcellona ha salvato il risultato. “Per chi non vuole capire o vedere…” ha scritto Chiariello. Un messaggio forse per Spalletti? Il tecnico del Napoli, infatti, continua a puntare su Ospina che dà garanzie anche per quanto riguarda il palleggio con i piedi, fondamentale in cui Meret è più carente. Intanto con il Cagliari dovrebbe toccare di nuovo ad Ospina tornare titolare, mentre in Europa League col Barcellona, ci sarà di nuovo spazio per Meret.