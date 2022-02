Serie A: la Juve frena nel derby col Torino. Allegri perde Dybala

La Juventus pareggia 1-1 nel derby col Torino. Decisivi i gol di De Ligt e Belotti. Bianconeri quarti. La squadra di Allegri perde anche qualche calciatore importante per infortunio come Rugani che costringe Alex Sandro a giocare centrale di difesa. Durante la gara escono anche De Sciglio, ma soprattutto Dybala per infortunio. Questioni che saranno valutate nei prossimi giorni in vista della sfida di Champions League con il Villareal.

Quello con il Torino è il secondo pareggio di fila per la Juventus dopo quello con l’Atalanta. Partita con i bergamaschi in cui ci sono stati diversi errori arbitrali, come il fallo di mano di De Ligt non segnalato da arbitro e Var. Ora i bianconeri dovranno guardare con attenzione proprio l’Atalanta che può raggiungere la Juve in classifica se batte la Fiorentina al Franchi di Firenze. Il Napoli può invece incrementare il vantaggio sui bianconeri. Gli azzurri giocheranno lunedì col Cagliari, con tanti dubbi sugli infortunati.