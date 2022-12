Meret: “Napoli scudetto dopo l’Argentina campione, speriamo…”

Alex Meret portiere del Napoli ha parlato della corsa scudetto e della vittoria dell’Argentina al Mondiale in Qatar ai microfoni di Sky.

Dopo la vittoria dell’Argentina al Mondiale c’è chi ha subito ricordato che quando la Seleccion vinse la Coppa del Mondo nel 1986, poi l’anno successivo il Napoli vinse lo scudetto. Meret ai microfoni di Sky dice di “essere diventato un po’ scaramantico da quando sono al Napoli” ma sull’argomento risponde comunque: “Ho visto Argentina-Francia. Messi ed i suoi compagni hanno fatto una grandissima partita ed è stata una vittoria meritata. Speriamo che si possa ripetere quanto accaduto già in passato. Noi ce la metteremo tutta per fare in modo che questo accada. Dobbiamo continuare sulla scia di come abbiamo fatto nella prima parte di stagione“.

Meret intervista a Sky

Al portiere viene chiesto anche della partita di Emiliano Martinez, che ha giocato una gara incredibile in Argentina-Francia: “Penso che sia stata la partita più importante della sua vita. Poter vivere quei momenti è sicuramente una grande emozione, sicuramente piacerebbe anche a me“. Poi sulla sconfitta col Villareal dice: “Durante l’ultima amichevole abbiamo sbagliato qualcosa di troppo e perdere non fa mai piacere. Speriamo di non commettere gli stessi errori anche in futuro, noi vogliamo vincere sempre“.

Meret durante l’intervista a Sky aggiunge: “Pressione? C’è sempre, ma in questo momento la cosa più importante è lavorare bene e mettere benzina nelle gambe, per arrivare pronti al campionato. Stiamo lavorando per questo durante queste settimane, noi seguiamo il mister ed i suoi dettami, è grazie a lui che siamo arrivati dove siamo“.

Gennaio può essere il mese della verità per il Napoli che gioca contro Inter, Juve e Roma: “Ci sono partite molto difficili. Ma noi dobbiamo farci trovare pronti per affrontare questo mese che sarà davvero molto complicato“.