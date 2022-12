Il Napoli chiarisce: “Giuntoli non ha rilasciato dichiarazioni”

Il Napoli chiarisce che il direttore sportivo Cristiano Giuntoli non ha rilasciato dichiarazioni a Sport Express su Kvaratskhelia.

Attraverso una nota apparsa sul profilo ufficiale twitter della SSCN, la società fa sapere: “La SSC Napoli comunica che il Direttore Sportivo Cristiano Giuntoli non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale al portale Sport Express“. Dunque il dirigente azzurro non ha mai rilasciato dichiarazioni sul futuro di Kvaratskhelia che in questi giorni è stato avvicinato al Newcastle.

In giornata si è diffusa la voce che Giuntoli avesse chiuso le parole per Kvaratskhelia al Newcastle dicendo: “L’interesse del Newcastle per Kvaratskhelia? Non c’è alcuna possibilità che vada via, a prescindere dall’importo dell’offerta“. Queste affermazioni, però, sono state smentite dalla società di Aurelio De Laurentiis.

Il giocatore georgiano è al centro di tantissime voci di calciomercato. Basti pensare che in pochi mesi il suo valore è aumentato a dismisura: il Napoli lo ha pagato 10 milioni di euro ed ora potrebbe già venderlo per 60-70 milioni di euro. Si è parlato insistentemente del Newcastle per Kvaratskhelia, ma il Napoli ha intenzione di rinnovargli il contratto per evitare che possano esserci tentazioni in futuro. A fine stagione può arrivare un rinnovo con aumento di ingaggio per l’attaccante georgiano.