Konur lancia l’allarme: “Il Newcastle monitora Kvaratkshelia”

Il Newcastle sta monitorando Kvicha Kvaratskhelia, a dirlo è l’esperto di mercato turco Ekrem Konur.

Il giocatore georgiano sta impressionando tutti. Quello che maggiormente ha lasciato senza parole è l’impatto che ha avuto sul calcio italiano è quello europeo. Ad aiutarlo ovviamente c’è il suo talento cristallino che lo porta a superare avversari come fossero birilli. Ma ad esempio un altro calciatore fortissimo, come Leao, alla sua prima stagione di Serie A non aveva avuto questo impatto così devastante. Il georgiano ha messo a referto già 7 gol ed 8 assist, che dicono poco su quanto sia incisivo il calciatore per la squadra di Luciano Spalletti.

Calciomercato: il Newcastle pensa a Kvaratskhelia

Ovviamente le sue prestazioni di altissimo livello fanno lievitare le voci di mercato. Inevitabile quando si parla di un giocatore così forte e così giovane. Il Napoli vorrebbe già rinnovare il contratto di Kvaratskhelia, anche perché vuole blindarlo, nonostante abbia già un contratto quinquennale.

Intanto le sirene di calciomercato si sono accese e secondo Ekrem Konur il Newcastle monitora Kvaratskhelia. L’esperto di mercato attraverso i social lancia questa voce che viene dalla Premier League. I Magpies hanno dalla loro la forza economica dello sceicco Bin Salman, uno che ha un patrimonio 50 più elevato di quello dello sceicco proprietario del Psg, tanto per rendere l’idea. Ovviamente non possono essere solo i soldi a fare la differenza, dato che il club inglese fa fatica ad entrare in Champions League ed i grandi campioni non cercano solo un contratto molto ricco, ma anche la possibilità di giocare su grandi palcoscenici. Cosa che può assicurare il Napoli di Aurelio De Laurentiis è che è tornato nell’Europa dei grandi, lotta per il primo posto in Serie A ed ha staccato già il pass per gli Ottavi di finale di Champions League con due giornate di anticipo.