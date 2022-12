Simeone: “Rifiutato il regalo del Napoli, prima i conti…” – VIDEO

Il consigliere Nino Simeone rifiuta il regalo inviato dal Napoli. La SSCN aveva regalato una maglia speciale edizione natalizia.

Simeone che è Presidente della Commissione Infrastrutture, Lavori Pubblici e. Mobilità ha deciso di non accettare il regalo fatto dal Napoli. Come mostra in un video pubblicato su Youtube, il consigliere ha ricevuto una maglia del Napoli, ma ha deciso di rispedirla al mittente. “Condivido l’entusiasmo che c’è in questo momento, auguro buon Natale al presidente De Laurentiis a tutta la società e alla squadra, che spero ci porti l’anno nuovo ci porti il risultato che tutti stiamo aspettando“.

Poi il consigliere Nino Simeone spiega il motivo per cui ha rifiutato il regalo di Natale del Napoli: “Ho sempre detto e lo ripeto con grande rispetto, io sto ancora aspettando la certezza che sia messa a posto la situazione debitoria. Speriamo che il prossimo anno sia l’anno buono per lo scudetto e per sistemare la questione debitoria. Grazie di cuore ma devo rifiutare il regalo“. Non è la prima volta che il consigliere Simeone si appella al Napoli per la regolarizzazione della situazione debitoria della SSCN con il canone di affitto dello stadio Maradona. Sono molteplici gli appelli del Presidente della Commissione Infrastrutture per la regolarizzazione del canone.